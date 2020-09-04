Из пятиэтажного дома в Сочи эвакуировали 15 человек из-за пожара

Из пятиэтажного дома в Центральном районе Сочи эвакуировали 15 человек из-за пожара.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошёл в ночь на 4 сентября. Информация о возгорании поступила спасателям в 03:45. Загорелась квартира на третьем этаже. Огонь распространился на площади 40 кв. м.

На месте работали девять человек и три спецмашины. Пожар устранили в 04:20.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.