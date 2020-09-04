В Новосибирске вынесен приговор по делу о смертельном ДТП

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор водителю грузовика, из-за которого в 2016 году погибли два человека и пострадал ребёнок.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда.

«9 июля 2016 года водитель тягача «Вольво» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Субару Форестер». Водитель и пассажирка «Субару» скончались, тяжёлые травмы получили два пассажира: молодой человек и девочка, у которой остались неизгладимые рубцы на лице», — говорится в сообщении.

Водитель тягача отправится в колонию на четыре года. Также ему запрещено водить автомобили в течение 2,5 года.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Вологодской области вынесен приговор в отношении виновника дорожно-транспортного происшествия с семью погибшими.