Шойгу рассказал о лучших местах для отдыха в России

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, куда в России лучше всего отправиться на отдых.

В беседе с kp.ru и РИА Новости Шойгу рассказал, что, по его мнению, в осеннее время года стоит отправиться на Камчатку.

«Там невероятно красиво. Я про свою родину не говорю, там тоже красиво. А зимой — смотря какие пристрастия. У меня есть коллега, он большой любитель ходить по северу Таймыра зимой на снегоходах. Если люди хотят покататься на лыжах — в Саянах одна из самых протяжённых горнолыжных трасс рядом с плотиной. Также можно посетить национальные парки «Зигальга» и «Ергаки». Там девять месяцев снег лежит. Три метра и выше. Там 1500—1600 метров высоты, очень комфортно, не такой суровый климат, как чуть выше в горах», — рассказал Сергей Шойгу.

В летний период можно отправляться в сплав по рекам. А на Шантарских островах, если улыбнётся удача, удастся понаблюдать за китами.

«Весной — туда, где есть возможность поймать мощный ледоход, там, где жизнь просыпается. В Европе, например, вы такого не увидите. Весна в Европе — это лютики-подснежники. А у нас есть места, где реки «взрываются» в один день, ледоход с брёвнами идёт, рёв такой стоит... В это время надо ехать на Енисей или Лену. Там в это время солнце хорошее, испарина поднимается над водой, Ленские столбы в мареве. Очень красиво. Это от Усть-Кута и дальше на Ленск, Якутск. И здесь мы опять подходим к тому, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями», — поделился Сергей Шойгу.

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