Путин оценил принятые властями Москвы меры по борьбе с коронавирусом
- Reuters
Президент, говоря о ситуации с коронавирусом, сообщил, что Москва «первой столкнулась с масштабными проблемами подобного рода».
Он отметил, что в Москве самая большая концентрация людей в России, она является самым крупным транспортным хабом.
Он заявил, что «в такой обстановке трудно было избежать какой-то вспышки».
«Но тем не менее городские власти, предприняв энергичные, я бы сказал, очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой, всё-таки вышли на то, что не только стабилизировало ситуацию, но и начало сокращать количество заражённых», — сообщил президент.
Ранее Собянин заявил, что Москва прошла самую тяжёлую фазу пандемии с наименьшими потерями.