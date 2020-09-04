Путин оценил принятые властями Москвы меры по борьбе с коронавирусом

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным оценил меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, принятые московскими властями.
Путин оценил принятые властями Москвы меры по борьбе с коронавирусом
  • Reuters

Президент, говоря о ситуации с коронавирусом, сообщил, что Москва «первой столкнулась с масштабными проблемами подобного рода».

Он отметил, что в Москве самая большая концентрация людей в России, она является самым крупным транспортным хабом.

Он заявил, что «в такой обстановке трудно было избежать какой-то вспышки».

«Но тем не менее городские власти, предприняв энергичные, я бы сказал, очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой, всё-таки вышли на то, что не только стабилизировало ситуацию, но и начало сокращать количество заражённых», — сообщил президент.

Ранее Собянин заявил, что Москва прошла самую тяжёлую фазу пандемии с наименьшими потерями.

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