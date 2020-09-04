В Минсельхозе Удмуртии отчитались о ходе сбора урожая зерна

Короткая ссылка
Более полумиллиона тонн зерна собрали в Удмуртии.
В Минсельхозе Удмуртии отчитались о ходе сбора урожая зерна
  • © Wang Jilin
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза республики.

По данным на 2 сентября, валовый сбор зерна составил 532 тыс. тонн. Урожай собрали с площади 230 тыс. га, это 76% от запланированных объёмов. Хлеборобам республики осталось обмолотить чуть менее 85 тыс. га.

«На этой неделе синоптики не обещают дождей, и если погода сохранится такой же тёплой и солнечной, то уборка зерновых в республике будет завершена максимум за 10 дней», — сообщают в пресс-службе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области подвели итоги сбора урожая овощей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить