В Минсельхозе Удмуртии отчитались о ходе сбора урожая зерна

Более полумиллиона тонн зерна собрали в Удмуртии.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза республики.

По данным на 2 сентября, валовый сбор зерна составил 532 тыс. тонн. Урожай собрали с площади 230 тыс. га, это 76% от запланированных объёмов. Хлеборобам республики осталось обмолотить чуть менее 85 тыс. га.

«На этой неделе синоптики не обещают дождей, и если погода сохранится такой же тёплой и солнечной, то уборка зерновых в республике будет завершена максимум за 10 дней», — сообщают в пресс-службе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области подвели итоги сбора урожая овощей.