В Ростовской области рассказали подробности крупного пожара на складе

В Ростовской области ликвидирован крупный пожар на складе пиломатериалов.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные УМЧС по Ростовской области.

Пожар начался в городе Шахты, в здании на улице Илюшина, 9 А. Сообщается, что здание использовалось как склад пиломатериалов. К моменту приезда пожарных оно было полностью охвачено огнём. Была угроза возгорания здания, расположенного по соседству.

«Пламя успело охватить 1,6 тыс. кв. м. Локализовали возгорание в 02:40 мск», — сказано в сообщении.

В 03:30 возгорание было полностью ликвидировано. В работах участвовали 54 специалиста и 17 единиц техники.

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