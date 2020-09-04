В Омске открыли стелу в честь участников Великой Отечественной войны

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В парке 30-летия Победы в Омске прошла торжественная церемония открытия стелы, установленной в честь омских воинских формирований, принявших участие в обороне страны от нацистских оккупантов во время Великой Отечественной войны.
В Омске открыли стелу в честь участников Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.

По словам вице-мэра Омска Анастасии Терпуговой, стела станет символом города.

«Для Омска этот год особенный — нам присвоили звание «город трудовой доблести». Омичи стали одними из творцов той самой Победы. Из Омска на фронт отправилось 56 воинских формирований, это тысячи человек. И вот сейчас мы открываем стелу в память обо всех омичах — участниках ВОВ», — отметила вице-мэр.

Ранее НСН сообщала, что в московском парке «Россия — Моя история» на ВДНХ 5 сентября 2020 года откроется мультимедийная версия художественной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».

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