В Омске открыли стелу в честь участников Великой Отечественной войны

В парке 30-летия Победы в Омске прошла торжественная церемония открытия стелы, установленной в честь омских воинских формирований, принявших участие в обороне страны от нацистских оккупантов во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Gorod55.

По словам вице-мэра Омска Анастасии Терпуговой, стела станет символом города.

«Для Омска этот год особенный — нам присвоили звание «город трудовой доблести». Омичи стали одними из творцов той самой Победы. Из Омска на фронт отправилось 56 воинских формирований, это тысячи человек. И вот сейчас мы открываем стелу в память обо всех омичах — участниках ВОВ», — отметила вице-мэр.

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