В Омске открыли стелу в честь участников Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает Gorod55.
По словам вице-мэра Омска Анастасии Терпуговой, стела станет символом города.
«Для Омска этот год особенный — нам присвоили звание «город трудовой доблести». Омичи стали одними из творцов той самой Победы. Из Омска на фронт отправилось 56 воинских формирований, это тысячи человек. И вот сейчас мы открываем стелу в память обо всех омичах — участниках ВОВ», — отметила вице-мэр.
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