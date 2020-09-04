Более тысячи НКО подали заявки на участие в конкурсе грантов мэра Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Сергунина сообщила, что поданное количество заявок почти в два раза превышает показатель прошлого года.
«Самой популярной оказалась номинация «Молодёжь Москвы» — 198 поданных заявок. 152 заявки мы получили в номинации «Наше наследие» и ещё 126 — в номинации, посвящённой спорту и здоровому образу жизни», — рассказала Наталья Сергунина.
Она напомнила, что в этом году конкурс проходит в 12 номинациях — «Добровольчество и волонтёрство», «Благотворительность», «Семейная Москва», «Гражданские инициативы», «Творческая Москва» и «Городские инновации».
Сейчас все заявки проверяют на соответствие критериям конкурса.
Ранее портал argumenti.ru сообщал, как власти Москвы поддерживают социально ориентированные НКО.