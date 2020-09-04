СМИ: Российским регионам могут запретить понижать прожиточный минимум

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Российское правительство может ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах.
СМИ: Российским регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника, близкие к кабмину.

По словам собеседников издания, соответствующая инициатива уже обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Источники уточнили, что данный запрет будет действовать в случае, если по расчётам размер нового минимума окажется меньше, чем установленный годом ранее. На данный параметр не будет влиять даже удешевление потребительской корзины.

Как пишет издание, измениться может также методика расчётов. В качестве одного из обсуждаемых предложений была инициатива соотносить величину федерального прожиточного минимума с медианной зарплатой в конкретном регионе. 

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае увеличили прожиточный минимум на II квартал 2020 года.

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