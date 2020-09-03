В Национальном обувном союзе прокомментировали ситуацию в отрасли на фоне пандемии

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Генеральный директор Национального обувного союза Наталья Демидова прокомментировала ситуацию в отрасли на фоне пандемии.
В Национальном обувном союзе прокомментировали ситуацию в отрасли на фоне пандемии
  • Pixabay

«У нас рынок абсолютно насыщен. Даже люди, которые интересуются свежими новинками (это средний и высокий ценовой сегмент), они никак не страдают», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, отечественные предприниматели имеют большие запасы обуви, а предложение на рынке превышает спрос.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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