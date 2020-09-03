В Крыму и Краснодарском крае прошли военные учения

В Крыму и Краснодарском крае прошли военные боевые учения, об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

«В соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота военнослужащие дивизионов береговых ракетных комплексов «Бастион», «Бал» и артиллерийских комплексов «Берег» провели совместное учение по поражению корабельной группировки условного противника в условиях быстро меняющейся обстановки боя на побережье и в акватории моря», — приводит «Крыминформ» данные отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Учение проходило на полигоне в Краснодарском крае.

Как сообщает «Новый Севастополь», экипажи фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» подтвердили высокий уровень морской выучки во время учений в морских полигонах.

«В рамках совместных манёвров моряки провели артиллерийские стрельбы по группе надводных целей, в качестве которых были использованы специальные щиты-мишени. Отряд кораблей условного противника был успешно уничтожен», — рассказали в пресс-службе ЧФ.

Личный состав ракетно-артиллерийской боевой части отработал алгоритм действий по поражению условной воздушной цели с применением зенитного ракетного комплекса «Штиль-1». Пуски ракет были выполнены электронным способом.