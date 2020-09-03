В Крыму проводится проверка по факту аварии в горах под Судаком

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В Крыму полицейские проводят проверку по факту аварии с внедорожником в горах под Судаком, в результате которой туристы получили травмы.
В Крыму проводится проверка по факту аварии в горах под Судаком
  • © пресс-служба МВД по Республике Крым

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные пресс-службы МВД.

Вводитель внедорожника не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

«По предварительной информации, 27-летний водитель, который оказывал туристам услуги по организации экстремальных поездок на внедорожнике УАЗ в горную местность, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением при подъёме на гору, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства», — цитирует издание сообщение ведомства.

В результате ДТП пассажиры выпали из автомобиля, имеющего открытый кузов, при этом одна из женщин получила переломы.

Полицейские установили, что водитель оказывал услуги по перевозке людей без соответствующих документов, также он не проходил необходимые проверки и не имел разрешения.

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