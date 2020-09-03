В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с ОАЭ и Египтом

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова прокомментировала ситуацию с ОАЭ и Египтом.

В беседе с ФАН она отметила, что массовых обращений россиян пока не ожидается.

«Такого не было и до пандемии. Для того чтобы Египет опять стал массовым направлением, нужно всё-таки летать на курорты напрямую. И мы, и туристы надеемся всё же на открытие прямого авиасообщения», — сказала Осипова.

По её словам, очень ждали открытия ОАЭ. Как отметила эксперт, для них это массовое направление.

Осипова также напомнила, что в Египте и ОАЭ можно отдыхать и осенью, и зимой.

«Они очень интересуют туристов. И люди уже не спрашивают даже о Таиланде и Вьетнаме», — добавила она.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.