В Хабаровском крае прошла акция «Диктант Победы»

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Около 5 тыс. жителей Хабаровского края приняли участие в акции «Диктант Победы».
В Хабаровском крае прошла акция «Диктант Победы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Знания о Великой Отечественной войне можно было проверить на 40 площадках. Основным местом проведения стал Военно-исторический музей Восточного военного округа.

«К сожалению, из-за пандемии коронавируса не смогли принять участие в диктанте ветераны Великой Отечественной войны», — заявила Ольга Кодина, заместитель председателя оргкомитета «Наша Победа» в регионе.

Ранее НСН сообщала, что в московском парке «Россия — Моя история» на ВДНХ 5 сентября откроется мультимедийная версия художественной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».

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