В Хабаровском крае прошла акция «Диктант Победы»
- РИА Новости
Об этом сообщает transsibinfo.com.
Знания о Великой Отечественной войне можно было проверить на 40 площадках. Основным местом проведения стал Военно-исторический музей Восточного военного округа.
«К сожалению, из-за пандемии коронавируса не смогли принять участие в диктанте ветераны Великой Отечественной войны», — заявила Ольга Кодина, заместитель председателя оргкомитета «Наша Победа» в регионе.
Ранее НСН сообщала, что в московском парке «Россия — Моя история» на ВДНХ 5 сентября откроется мультимедийная версия художественной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».