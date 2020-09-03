В Краснодаре почтили память жертв терроризма

В Краснодаре прошли акции, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Об этом сообщает «Юга.ру».

В частности, представители Центра патриотического воспитания молодёжи Краснодара и городского управления по делам молодёжи возложили свечи у памятника жертвам теракта 25 августа 2003 года в столице региона.

Также свечи будут возлагать в течение всего дня у Войскового собора Александра Невского.

Кроме того, проходит краевая интернет-акция «Свет памяти».

Ранее участник операции по освобождению заложников в Беслане Герой России полковник Вячеслав Бочаров в беседе со «Взглядом» назвал трагедию в школе №1 переломным моментом.