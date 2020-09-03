Во Владивостоке рассказали о программе Дня окончания Второй мировой войны

Во Владивостоке рассказали о подготовке ко Дню окончания Второй мировой войны. 3 сентября в 21:00 на здании правительства края будет показана 3D-проекция шоу «Свет мира», посвящённого Победе.

РИА Новости