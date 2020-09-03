Во Владивостоке рассказали о программе Дня окончания Второй мировой войны
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Концепция 3D-фильма основана на реальных письмах приморских солдат Великой Отечественной войны с полей сражений своим родным и близким. Акция проходит при поддержке Фонда президентских грантов.
Для трансляции задействовано 16 лазерных проекторов высокой мощности, специальные линзы и серверное оборудование.
Как сообщила ранее НСН, Новосибирская область примет участие во всероссийской акции «Диктант Победы».