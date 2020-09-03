Во Владивостоке рассказали о программе Дня окончания Второй мировой войны

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Во Владивостоке рассказали о подготовке ко Дню окончания Второй мировой войны. 3 сентября в 21:00 на здании правительства края будет показана 3D-проекция шоу «Свет мира», посвящённого Победе.
Во Владивостоке рассказали о программе Дня окончания Второй мировой войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Концепция 3D-фильма основана на реальных письмах приморских солдат Великой Отечественной войны с полей сражений своим родным и близким. Акция проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

Для трансляции задействовано 16 лазерных проекторов высокой мощности, специальные линзы и серверное оборудование.

Как сообщила ранее НСН, Новосибирская область примет участие во всероссийской акции «Диктант Победы».

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