Приём заявок на участие в конкурсе «Прорыв года» продлили до конца октября

Приём заявок на участие в конкурсе «Прорыв года» продлили до 30 октября.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Мы заинтересованы дать возможность проявить себя и претендовать на премию «Прорыв года» максимальному количеству конкурсантов, поэтому было принято решение дополнительно продлить приём заявок», — цитирует издание руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Заявку на участие в конкурсе на данный момент подали свыше пяти тысяч участников. Заявить об участии могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Москве.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро, СПАРК и Frank RG сообщила, что в апреле — июне 2020 года малый и средний бизнес взяли займов на 699,5 млрд рублей, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2019-го.