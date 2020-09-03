Минпросвещения поручило разобраться с очередями у школ

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Заместитель министра просвещения России Виктор Басюк в ходе совещания Рособрнадзора с региональными органами образования поручил разобраться с очередями у школ во время измерения температуры у детей.
Минпросвещения поручило разобраться с очередями у школ
  • © Антон Уницын
  • РИА Новости

Он подчеркнул необходимость «принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнёт понижаться».

«Наведите порядок в своих образовательных организациях», — цитирует РИА Новости Басюка.

Он также отметил, что согласно установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам измерение температуры у учащихся необходимо проводить в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.

Ранее сайт АСТВ.РУ сообщал, что требования Роспотребнадзора по разведению потоков в южно-сахалинских школах привели к столпотворению.

В мэрии Южно-Сахалинска отметили, что для разведения потоков в настоящее время в образовательных учреждениях задействованы дополнительные выходы.

«Учебный год только начался, оргмоменты не до конца отработаны, потому что ещё не все родители и дети адаптировались к нововведениям», — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что «требуется немного времени, и ситуация стабилизируется».

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