В Москве прокомментировали меры поддержки НКО

В Москве прокомментировали меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) с помощью сервиса на mos.ru.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Нам удалось доработать идею, когда город становится платформой для реализации помощи фондам и НКО, чтобы они могли продолжать поддержку своих подопечных», — цитирует издание первого замруководителя аппарата мэра Евгения Козлова.

Присоединиться к сервису может любая столичная благотворительная организация, зарегистрированная более одного года и состоящая в реестре благотворительных организаций города.

Всего участниками сервиса смогут стать свыше 3 тыс. фондов и объединений.

В июле, как сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства, в Москве рассказали о наиболее популярных городских онлайн-сервисах для малого бизнеса.