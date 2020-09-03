В Москве прокомментировали меры поддержки НКО

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В Москве прокомментировали меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) с помощью сервиса на mos.ru.
В Москве прокомментировали меры поддержки НКО
  • © Е. Самарин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Нам удалось доработать идею, когда город становится платформой для реализации помощи фондам и НКО, чтобы они могли продолжать поддержку своих подопечных», — цитирует издание первого замруководителя аппарата мэра Евгения Козлова.

Присоединиться к сервису может любая столичная благотворительная организация, зарегистрированная более одного года и состоящая в реестре благотворительных организаций города.

Всего участниками сервиса смогут стать свыше 3 тыс. фондов и объединений.

В июле, как сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства, в Москве рассказали о наиболее популярных городских онлайн-сервисах для малого бизнеса.

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