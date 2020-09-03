В Москве прокомментировали меры поддержки НКО
- © Е. Самарин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Нам удалось доработать идею, когда город становится платформой для реализации помощи фондам и НКО, чтобы они могли продолжать поддержку своих подопечных», — цитирует издание первого замруководителя аппарата мэра Евгения Козлова.
Присоединиться к сервису может любая столичная благотворительная организация, зарегистрированная более одного года и состоящая в реестре благотворительных организаций города.
Всего участниками сервиса смогут стать свыше 3 тыс. фондов и объединений.
В июле, как сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства, в Москве рассказали о наиболее популярных городских онлайн-сервисах для малого бизнеса.