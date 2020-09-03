Россияне смогут многократно выезжать за рубеж для ухода за близкими
- РИА Новости
«Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Как отметили в кабмине, в июне этой категории лиц был доступен однократный выезд, теперь ограничение снято.
Кроме того, послабления вводятся для иностранцев, которые теперь также смогут пересекать российскую границу, чтобы позаботиться о заболевших близких.
Ранее стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.