Россияне смогут многократно выезжать за рубеж для ухода за близкими

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о многократном пересечении границы гражданами, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе.
Россияне смогут многократно выезжать за рубеж для ухода за близкими
  • РИА Новости

«Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Как отметили в кабмине, в июне этой категории лиц был доступен однократный выезд, теперь ограничение снято.

Кроме того, послабления вводятся для иностранцев, которые теперь также смогут пересекать российскую границу, чтобы позаботиться о заболевших близких.

Ранее стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

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