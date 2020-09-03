Россияне смогут многократно выезжать за рубеж для ухода за близкими

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о многократном пересечении границы гражданами, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе.

«Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Как отметили в кабмине, в июне этой категории лиц был доступен однократный выезд, теперь ограничение снято.

Кроме того, послабления вводятся для иностранцев, которые теперь также смогут пересекать российскую границу, чтобы позаботиться о заболевших близких.

Ранее стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.