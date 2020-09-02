В Москве ограничат 5 сентября движение транспорта из-за ночной велогонки

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В Москве 5 сентября ограничат движение транспорта в связи с Московской ночной велогонкой.
В Москве ограничат 5 сентября движение транспорта из-за ночной велогонки
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

Как уточняется, с 18:40 до 23:30 нельзя будет проехать по Фрунзенской, Кремлёвской, Москворецкой и Пречистенской набережным, улице Остоженке, Соймоновскому, Крымскому и Новокрымскому проездам.

С 18:40 до 00:00 будет ограничен проезд по Новодевичьей и Саввинской набережным, а также улице Лужники.

С 19:20 до 23:10 будут действовать ограничения по Устьинской, Серебрянической, Полуярославской, Костомаровской, Сыромятнической, Академика Туполева, Лефортовской, Головинской, Красноказарменной, Золоторожской, Андроньевской, Николоямской, Берниковской, Подгорской, Котельнической и Краснохолмской набережным, а также Госпитальному мосту.

С 19:20 до 00:00 — по Ростовской, Смоленской, Пресненской и Краснопресненской набережным.

С 06:00 5 сентября до 00:30 6 сентября движение транспорта ограничат по Лужнецкой набережной (внутри территории олимпийского комплекса «Лужники»).

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