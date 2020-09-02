В Москве рассказали о проекте технопарка «ЗИЛ», открытие которого запланировано на 2023 год.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в столице активно помогают инвесторам, которые готовы развивать инновационные производства.

«На сегодня статус инвестиционного приоритетного проекта в Москве, включая технопарк «ЗИЛ», присвоен уже 14 инвестпроектам, совокупный объём инвестиций — более 30 млрд рублей», — цитирует издание Ефимова.

Технопарк позволит создать в столице более 1,1 тыс. рабочих мест.

Ранее, как сообщали «Известия», эксперты оценили кредитование МСБ во II квартале 2020 года.