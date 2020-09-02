В Москве рассказали о проекте технопарка «ЗИЛ»

Короткая ссылка
В Москве рассказали о проекте технопарка «ЗИЛ», открытие которого запланировано на 2023 год.
В Москве рассказали о проекте технопарка «ЗИЛ»
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в столице активно помогают инвесторам, которые готовы развивать инновационные производства.

«На сегодня статус инвестиционного приоритетного проекта в Москве, включая технопарк «ЗИЛ», присвоен уже 14 инвестпроектам, совокупный объём инвестиций — более 30 млрд рублей», — цитирует издание Ефимова.

Технопарк позволит создать в столице более 1,1 тыс. рабочих мест.

Ранее, как сообщали «Известия», эксперты оценили кредитование МСБ во II квартале 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить