В Генпрокуратуре прокомментировали ситуацию вокруг смерти 85-летнего пенсионера

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В результате вмешательства Генпрокуратуры России прекращено уголовное дело против 85-летнего пенсионера, совершившего самоубийство.
В Генпрокуратуре прокомментировали ситуацию вокруг смерти 85-летнего пенсионера
  • РИА Новости

Прокуратура Кабардино-Балкарии проводит проверку законности действий должностных лиц при заведении дела. Пенсионера подозревали в незаконном хранении наркотиков.

Из материалов дела следует, что 13 августа в ходе санкционированного судом обследования домовладения было обнаружено и изъято наркотическое средство — марихуана массой 825,4 грамма.

18 августа нашли тело пенсионера. 1 сентября дело и уголовное преследование в отношении мужчины были прекращены из-за отсутствия состава преступления.

«Родственникам предоставлено право на реабилитацию в связи с его незаконным уголовным преследованием», — отметили в Генпрокуратуре.

Проводится служебная проверка в отношении сотрудников ОМВД России по Урванскому району.

Проведение проверки по факту самоубийства пенсионера находится на контроле Генеральной прокуратуры.

В июне НТВ передавал, что в Саратовской области организовали проверку сообщений о смерти 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

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