В Оренбурге рассказали о работе комиссии по инвентаризации нестационарных объектов торговли

Власти Оренбурга прокомментировали работу комиссии по инвентаризации нестационарных объектов торговли.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные пресс-службы городской администрации.

«Комиссия, которая будет отвечать за эту работу, сформирована, и если она не справится с поставленной задачей, то попадёт под санкции», — цитирует издание главу Оренбурга Владимира Ильиных.

Он также отметил, что схема НТО должна быть предоставлена до середины октября.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что среднесуточный оборот предприятий торговли и услуг в Москве вырос на 30,7% в июне.