В Оренбурге рассказали о работе комиссии по инвентаризации нестационарных объектов торговли

Короткая ссылка
Власти Оренбурга прокомментировали работу комиссии по инвентаризации нестационарных объектов торговли.
В Оренбурге рассказали о работе комиссии по инвентаризации нестационарных объектов торговли
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные пресс-службы городской администрации.

«Комиссия, которая будет отвечать за эту работу, сформирована, и если она не справится с поставленной задачей, то попадёт под санкции», — цитирует издание главу Оренбурга Владимира Ильиных.

Он также отметил, что схема НТО должна быть предоставлена до середины октября.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что среднесуточный оборот предприятий торговли и услуг в Москве вырос на 30,7% в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить