Фонд президентских грантов объявил о приёме заявок от НКО на первый конкурс 2021 года
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Подать обращение можно до 15 октября 2020 года. К участию приглашаются НКО из всех регионов России.
Гранты предоставляются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов.
Итоги конкурса подведут до 15 января. Финансирование и реализация поддержанных проектов стартуют 1 февраля.
Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Москве рассказали о поддержке социально ориентированных НКО.