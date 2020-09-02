Фонд президентских грантов объявил о приёме заявок от НКО на первый конкурс 2021 года

Короткая ссылка
Фонд президентских грантов объявил о приёме заявок от некоммерческих организаций на первый конкурс 2021 года.
Фонд президентских грантов объявил о приёме заявок от НКО на первый конкурс 2021 года
  • Pixabay

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Подать обращение можно до 15 октября 2020 года. К участию приглашаются НКО из всех регионов России.

Гранты предоставляются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов.

Итоги конкурса подведут до 15 января. Финансирование и реализация поддержанных проектов стартуют 1 февраля.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Москве рассказали о поддержке социально ориентированных НКО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить