Фонд президентских грантов объявил о приёме заявок от НКО на первый конкурс 2021 года

Фонд президентских грантов объявил о приёме заявок от некоммерческих организаций на первый конкурс 2021 года.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Подать обращение можно до 15 октября 2020 года. К участию приглашаются НКО из всех регионов России.

Гранты предоставляются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов.

Итоги конкурса подведут до 15 января. Финансирование и реализация поддержанных проектов стартуют 1 февраля.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Москве рассказали о поддержке социально ориентированных НКО.