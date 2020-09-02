Глава отдела полиции в Казани отстранён после видео со стрельбой

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Начальник отдела полиции в Казани отстранён от исполнения служебных обязанностей после появившейся в интернете видеозаписи со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Глава отдела полиции в Казани отстранён после видео со стрельбой
  • РИА Новости

Там отметили, что проводится проверка. При этом в ведомстве подчеркнули, что информация о пострадавших в результате инцидента не соответствует действительности.

«В настоящее время начальник отдела полиции отстранён от исполнения служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Татарстана заявила о возбуждении уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». Расследование взято на особый контроль.

В соцсетях и местных СМИ появилась информация, что глава отдела казанской полиции «Зареченский» устроил стрельбу по подчинённым. На размещённом видео мужчина в форме полицейского стреляет в коридоре из пневматической винтовки.

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