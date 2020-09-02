В Москве предложили ввести обязательную аутентификацию для пользователей каршеринга
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- РИА Новости
«Для допуска за руль прокатного авто можно применять систему распознавания лиц. То есть сличать фотографию водителя с фото из паспорта в базе оператора», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, ряд операторов уже пользуются такой процедурой, но пока это требование не является обязательным.
Как считает Щитов, страдает безопасность, и многие учётные записи, оформленные на случайных граждан, продаются в интернете.
«Осенью планируем рассмотреть вопросы безопасности каршеринга на нашей профильной комиссии. Мы готовы подключить к диалогу правоохранительные органы, профильные ведомства и транспортные компании», — отметил депутат.
Он добавил, что на контакт уже вышли некоторые эксперты отрасли.
Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты «Авито Авто» оценили отношение россиян к каршерингу после пандемии.