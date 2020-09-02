Психолог рассказала, как минимизировать стресс ребёнка во время развода родителей

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, как минимизировать стресс ребёнка во время развода родителей.

«Родители не должны рассказывать ребёнку, что «твой папа плохой» или «твоя мама нехорошая». Ребёнок должен понимать, что родители больше не любят друг друга, но ребёнка любят», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, детям важно знать и ощущать любовь обоих родителей.

Как пояснила Наумова, если мать или отец совсем не интересуются ребёнком, то во взрослой жизни человек будет ощущать свою ненужность, станет искать людей, которые будут от него отказываться, и пытаться им понравиться.

Ранее психолог Светлана Богданчик в интервью с ФАН объяснила, как снизить у ребёнка тревожность, связанную с карантином и изоляцией, и подготовить его к началу учебного процесса.