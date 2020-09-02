Губернатор Тюменской области поздравил студентов и преподавателей с началом учебного года
- РИА Новости
«1 сентября для вас старт нового маршрута. Позади все трудности и переживания сессий, экзаменов, вступительных испытаний. Впереди — продолжение яркой и стремительной студенческой поры, время проб и первых успехов на пути к профессии», — цитирует «Вслух.ру» обращение Моора.
Губернатор заверил, что образовательная среда региона масштабно развивается, во многом она приблизилась к мировым стандартам.
Он пожелал всем студентам здоровья, широты устремлений и эффектных свершений на благо Тюменской земли.
Ранее руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая дала советы школьникам и студентам по выбору профессии. В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она выразила мнение, что задумываться о карьере стоит во время учёбы. Выбрать профессию позволит визит на производство или в интересующую компанию.