Губернатор Тюменской области поздравил студентов и преподавателей с началом учебного года

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил студентов и преподавателей вузов и средних профессиональных учебных заведений с началом учебного года.

«1 сентября для вас старт нового маршрута. Позади все трудности и переживания сессий, экзаменов, вступительных испытаний. Впереди — продолжение яркой и стремительной студенческой поры, время проб и первых успехов на пути к профессии», — цитирует «Вслух.ру» обращение Моора.

Губернатор заверил, что образовательная среда региона масштабно развивается, во многом она приблизилась к мировым стандартам.

Он пожелал всем студентам здоровья, широты устремлений и эффектных свершений на благо Тюменской земли.

Ранее руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая дала советы школьникам и студентам по выбору профессии. В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она выразила мнение, что задумываться о карьере стоит во время учёбы. Выбрать профессию позволит визит на производство или в интересующую компанию.