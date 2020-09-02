В Оренбургской области 2 сентября стартует молодёжный форум «Евразия Global»
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные пресс-службы «Евразия Global».
Форум объединит 500 участников из 50 стран мира и более чем 80 регионов России, 200 волонтёров, 170 экспертов и гостей.
В этом году мероприятие пройдёт в офлайн- и онлайн-формате.
Дистанционно в работе площадок будут задействованы более 850 человек.
«Евразия Global» продлится до 8 сентября и пройдёт с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер по противодействию коронавирусу.