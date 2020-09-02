В Оренбургской области 2 сентября стартует молодёжный форум «Евразия Global»

В Оренбургской области под эгидой ЮНЕСКО 2 сентября открывается пятый молодёжный форум «Евразия Global».

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные пресс-службы «Евразия Global».

Форум объединит 500 участников из 50 стран мира и более чем 80 регионов России, 200 волонтёров, 170 экспертов и гостей.

В этом году мероприятие пройдёт в офлайн- и онлайн-формате.

Дистанционно в работе площадок будут задействованы более 850 человек.

«Евразия Global» продлится до 8 сентября и пройдёт с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер по противодействию коронавирусу.