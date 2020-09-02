В Ленобласти несовершеннолетняя мать призналась в убийстве ребёнка
- РИА Новости
«В ходе первоначальных следственных действий подозреваемая дала признательные показания в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребёнка», — сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области.
В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Тело девочки, смерть которой наступила в результате механической асфиксии, было найдено вечером 31 августа в квартире в пос. Советский Выборгского района Ленинградской области.