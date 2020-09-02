В Москве прокомментировали меры поддержки малого бизнеса

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина прокомментировала правительственные меры по поддержке предпринимателей малого бизнеса.
В Москве прокомментировали меры поддержки малого бизнеса
  • Pixabay

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Как сообщила заммэра, с начала текущего года сотрудники ГБУ «Малый бизнес Москвы» и портал mbm.mos.ru провели более 75 тыс. бесплатных консультаций и свыше 700 бесплатных обучающих мероприятий для десятков тысяч предпринимателей.

«Все ключевые городские программы для бизнеса этой весной перевели в дистанционный формат. Особое внимание уделялось информированию о льготах, субсидиях, грантах и других мерах поддержки», — цитирует издание Наталью Сергунину.

По её словам, для предпринимателей столицы сейчас доступны более 20 различных полезных онлайн-сервисов, а также образовательные проекты «Онлайн-акселератор МБМ», «Стартап-школа МБМ» и «Онлайн-академия МБМ».

Работает горячая линия поддержки бизнеса.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро, СПАРК и Frank RG сообщила, что в апреле — июне 2020 года малый и средний бизнес взяли займов на 699,5 млрд рублей, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

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