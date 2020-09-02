В Москве прокомментировали меры поддержки малого бизнеса

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина прокомментировала правительственные меры по поддержке предпринимателей малого бизнеса.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Как сообщила заммэра, с начала текущего года сотрудники ГБУ «Малый бизнес Москвы» и портал mbm.mos.ru провели более 75 тыс. бесплатных консультаций и свыше 700 бесплатных обучающих мероприятий для десятков тысяч предпринимателей.

«Все ключевые городские программы для бизнеса этой весной перевели в дистанционный формат. Особое внимание уделялось информированию о льготах, субсидиях, грантах и других мерах поддержки», — цитирует издание Наталью Сергунину.

По её словам, для предпринимателей столицы сейчас доступны более 20 различных полезных онлайн-сервисов, а также образовательные проекты «Онлайн-акселератор МБМ», «Стартап-школа МБМ» и «Онлайн-академия МБМ».

Работает горячая линия поддержки бизнеса.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро, СПАРК и Frank RG сообщила, что в апреле — июне 2020 года малый и средний бизнес взяли займов на 699,5 млрд рублей, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2019-го.