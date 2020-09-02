В Южно-Сахалинске рассказали о форуме «ОстроVа-2020»

Короткая ссылка
В Южно-Сахалинске участники форума «ОстроVа-2020» представили 17 проектов по продвижению островного туристического бренда.
В Южно-Сахалинске рассказали о форуме «ОстроVа-2020»
  • © пресс-служба правительства Сахалинской области

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства края.

В частности, было предложено создать музеи, научные лаборатории, лектории, этномаршруты.

После посещения завода СПГ в Пригородном участники предложили создать интерактивный музей газа. Такой музей был бы интересен не только туристам, но и жителям островной области, в особенности школьникам.

«Мне нравится эта идея. Это действительно может стать местом притяжения. В мире единицы подобных предприятий», — цитирует издание губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Как отмечают устроители слёта, «ОстроVа» учат молодёжь не бояться прямо обращаться в органы власти с инициативами.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Москве стартовал второй сезон Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы НТИ.Junior.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить