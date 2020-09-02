В Южно-Сахалинске рассказали о форуме «ОстроVа-2020»

В Южно-Сахалинске участники форума «ОстроVа-2020» представили 17 проектов по продвижению островного туристического бренда.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства края.

В частности, было предложено создать музеи, научные лаборатории, лектории, этномаршруты.

После посещения завода СПГ в Пригородном участники предложили создать интерактивный музей газа. Такой музей был бы интересен не только туристам, но и жителям островной области, в особенности школьникам.

«Мне нравится эта идея. Это действительно может стать местом притяжения. В мире единицы подобных предприятий», — цитирует издание губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Как отмечают устроители слёта, «ОстроVа» учат молодёжь не бояться прямо обращаться в органы власти с инициативами.

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