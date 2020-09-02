В Приморье прокомментировали ситуацию со снятием ограничений

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В Приморье сообщили о планах по снятию части ограничений, принято решение по работе бассейнов и океанариума.
В Приморье прокомментировали ситуацию со снятием ограничений
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные пресс-службы губернатора края.

Соответствующие заявление сделал глава края Олег Кожемяко. Этапы снятия ограничений согласованы со специалистами Роспотребнадзора.

Бассейнам предстоит пройти проверку на соблюдение санитарных норм. Океанариуму нужно разработать регламент работы.

Как уточнил Олег Кожемяко требования по соблюдению социальной дистанции, ограниченному количеству людей на дорожках и в раздевалках сохранятся.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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