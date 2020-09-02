В Нижнем Новгороде рассказали о ходе работ по строительству выставочного павильона

Короткая ссылка
В Нижнем Новгороде рассказали о ходе работ по строительству нового павильона Нижегородской ярмарки для проведения массовых мероприятий.
В Нижнем Новгороде рассказали о ходе работ по строительству выставочного павильона
  • © facebook.com/nnyarmarka

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на данные пресс-службы выставочного комплекса.

График открытия сдвинулся из-за коронавируса. Новый павильон достроят в IV квартале 2020 года. Сейчас строители возводят стены и перекрытия. Новое здание будет примыкать к павильону №1 и образует с ним единый архитектурный ансамбль.

Вместимость павильона составит около 2 тыс. человек.

Ранее «Известия» сообщили, что интерактивный павильон «Умный город» вновь заработал на ВДНХ в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить