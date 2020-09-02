В Нижнем Новгороде рассказали о ходе работ по строительству выставочного павильона

В Нижнем Новгороде рассказали о ходе работ по строительству нового павильона Нижегородской ярмарки для проведения массовых мероприятий.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на данные пресс-службы выставочного комплекса.

График открытия сдвинулся из-за коронавируса. Новый павильон достроят в IV квартале 2020 года. Сейчас строители возводят стены и перекрытия. Новое здание будет примыкать к павильону №1 и образует с ним единый архитектурный ансамбль.

Вместимость павильона составит около 2 тыс. человек.

Ранее «Известия» сообщили, что интерактивный павильон «Умный город» вновь заработал на ВДНХ в Москве.