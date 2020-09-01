При пожаре в Махачкале погибли два ребёнка и подросток
- РИА Новости
Как отмечается, в МЧС поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже пятиэтажного многоквартирного дома.
«В результате отравления продуктами горения погибли девушка 16—17 лет, девочка 7—8 лет и мальчик 4—5 лет, находившиеся этажом выше. Данные погибших уточняются», — приводит ТАСС сообщение.
17 августа сайт «Москва 24» передавал, что СК возбудил дело по факту гибели ребёнка при пожаре в частном доме в Московской области.