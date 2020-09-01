При пожаре в Махачкале погибли два ребёнка и подросток

Двое детей и один подросток погибли при пожаре в квартире пятиэтажного дома в Махачкале. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.

РИА Новости

Как отмечается, в МЧС поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. «В результате отравления продуктами горения погибли девушка 16—17 лет, девочка 7—8 лет и мальчик 4—5 лет, находившиеся этажом выше. Данные погибших уточняются», — приводит ТАСС сообщение. 17 августа сайт «Москва 24» передавал, что СК возбудил дело по факту гибели ребёнка при пожаре в частном доме в Московской области.