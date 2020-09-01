При пожаре в Махачкале погибли два ребёнка и подросток

Короткая ссылка
Двое детей и один подросток погибли при пожаре в квартире пятиэтажного дома в Махачкале. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.
При пожаре в Махачкале погибли два ребёнка и подросток
  • РИА Новости

Как отмечается, в МЧС поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже пятиэтажного многоквартирного дома.

«В результате отравления продуктами горения погибли девушка 16—17 лет, девочка 7—8 лет и мальчик 4—5 лет, находившиеся этажом выше. Данные погибших уточняются», — приводит ТАСС сообщение.

17 августа сайт «Москва 24» передавал, что СК возбудил дело по факту гибели ребёнка при пожаре в частном доме в Московской области. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить