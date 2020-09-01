В Приморском крае прошли учения мотострелков ВВО
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- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Использовалось 300 различных мишеней. Воздушные цели имитировали беспилотники условного противника.
К манёврам привлекли танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты и миномётные комплексы. Также были задействованы противотанковые гранатомёты и стрелковое оружие.
Кроме того, участвовали вертолёты Ка-52 «Аллигатор» и штурмовики Су-25.
Ранее ФАН передавало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.