В Приморском крае прошли учения мотострелков ВВО

В Приморском крае состоялись учения мотострелков Восточного военного округа.

Об этом сообщает ОТР.

Использовалось 300 различных мишеней. Воздушные цели имитировали беспилотники условного противника.

К манёврам привлекли танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты и миномётные комплексы. Также были задействованы противотанковые гранатомёты и стрелковое оружие.

Кроме того, участвовали вертолёты Ка-52 «Аллигатор» и штурмовики Су-25.

Ранее ФАН передавало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.