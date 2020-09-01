В Картофельном союзе оценили ситуацию с урожаем

Короткая ссылка
Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников оценил ситуацию с урожаем.
В Картофельном союзе оценили ситуацию с урожаем
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Как заявил эксперт, определённые сложности наблюдаются на Дальнем Востоке, в части регионов Сибири и Урала. Но даже в пределах одного субъекта складываются разные погодные условия.

По прогнозу Красильникова, урожай окажется примерно на уровне 2019 года. Оценка Картофельного союза — не менее 7 млн тонн.

Со своей стороны, в Refinitiv Agriculture прогнозируют, что сухая и засушливая погода может снизить потенциал урожайности свёклы. По оценке компании, показатель в 2020 году может составить 54,5 млн тонн, что на 0,15 млн больше, чем в 2019-м.

Ранее вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в беседе с сайтом «Москва 24» оценил ситуацию с ценами на фоне засухи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить