В Картофельном союзе оценили ситуацию с урожаем

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников оценил ситуацию с урожаем.

Об этом сообщает «Российская газета».

Как заявил эксперт, определённые сложности наблюдаются на Дальнем Востоке, в части регионов Сибири и Урала. Но даже в пределах одного субъекта складываются разные погодные условия.

По прогнозу Красильникова, урожай окажется примерно на уровне 2019 года. Оценка Картофельного союза — не менее 7 млн тонн.

Со своей стороны, в Refinitiv Agriculture прогнозируют, что сухая и засушливая погода может снизить потенциал урожайности свёклы. По оценке компании, показатель в 2020 году может составить 54,5 млн тонн, что на 0,15 млн больше, чем в 2019-м.

Ранее вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в беседе с сайтом «Москва 24» оценил ситуацию с ценами на фоне засухи.