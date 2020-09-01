В Росавиации прокомментировали пассажиропоток аэропорта Кольцово

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В Росавиации прокомментировали пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово.
В Росавиации прокомментировали пассажиропоток аэропорта Кольцово
  • Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на данные Федерального агентства воздушного транспорта.

В июле пассажиропоток увеличился почти в три раза по сравнению с июнем.

За июль в аэропорту были обслужены 368 544 человека, в июне — 132 747 человек.

По сравнению с маем, когда авиаперевозки были сведены к минимуму, рост пассажирского потока увеличился в десять раз.

Как сообщало ранее агентство «Крыминформ», 15 августа международный аэропорт Симферополь установил абсолютный рекорд по числу обслуженных пассажиров за сутки.

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