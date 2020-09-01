Аксёнов назвал число отдохнувших в Крыму в августе туристов
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- РИА Новости
Глава региона отметил, что «это на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года».
«В августе доля отдыхающих, проехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, составила 70,2%. Авиасообщением прибыли 25%, по железной дороге — 4,5% и менее 1% — через государственную границу России на участках Армянск, Джанкой, Перекоп», — сообщил Аксёнов.
Он написал, что, согласно данным регионального Министерства курортов и туризма, «всего за два месяца курортного сезона (с 1 июля по 1 сентября) в Крыму отдохнули более 3 млн 539 тыс. туристов».
Ранее, как сообщало ФАН, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, какие регионы России лучше всего подходят для отдыха в сентябре.