Аксёнов назвал число отдохнувших в Крыму в августе туристов

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что в период с 1 по 31 августа в регионе «отдохнули более 2 млн 106 тыс. туристов».
Аксёнов назвал число отдохнувших в Крыму в августе туристов
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Глава региона отметил, что «это на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года».

«В августе доля отдыхающих, проехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, составила 70,2%. Авиасообщением прибыли 25%, по железной дороге — 4,5% и менее 1% — через государственную границу России на участках Армянск, Джанкой, Перекоп», — сообщил Аксёнов.

Он написал, что, согласно данным регионального Министерства курортов и туризма, «всего за два месяца курортного сезона (с 1 июля по 1 сентября) в Крыму отдохнули более 3 млн 539 тыс. туристов».

Ранее, как сообщало ФАН, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, какие регионы России лучше всего подходят для отдыха в сентябре.

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