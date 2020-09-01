Краснов поздравил студентов Университета прокуратуры с новым учебным годом

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов посетил Университет прокуратуры России.
Краснов поздравил студентов Университета прокуратуры с новым учебным годом
  • РИА Новости

«Сегодня мы открываем очередной учебный год. И сегодня же начинается отсчёт становлению нового поколения прокурорских работников, многие из которых уже в статусе наших коллег скоро отметят трёхсотлетний юбилей прокуратуры», — заявил он.

Краснов выразил уверенность, что будущие выпускники станут достойными последователями вековых традиций.

Генпрокурор также поздравил студентов с началом учебного года.

«Пусть он будет для вас успешным и преумножит ваше профессиональное мастерство», — добавил он.

Краснов также отметил, что в следующем году откроется новый филиал университета во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что от студентов не будут требовать сдавать тест на COVID-19 перед учёбой.

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