В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с клещами в Омской области

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В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с клещами в Омской области, пострадавших от укусов на 31 августа — 4855 человек.
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с клещами в Омской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru.

Количество укушенных превышает норму в 1,2 раза. Среди пострадавших оказалось 1644 ребёнка. 

С начала года более 53 тыс. омичей поставили себе прививки от клещевого энцефалита. В лабораториях исследовали 99,8% клещей, снятых с людей.

Из них боррелиями заражены 7,9% клещей, 1,95% — вирусом клещевого энцефалита, 0,8% — моноцитарным эрлихиозом человека и 0,5% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Также проводятся исследования клещей, которых взяли с объектов окружающей среды.

0,6% заражены вирусом клещевого энцефалита.

Дератизация проведена на площади 1397,6 га, акарицидная обработка — на площади 2027,6 га.

Ранее в беседе с «Вечерней Москвой» доктор медицинских наук профессор руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН Борис Ревич рассказал, что делать при обнаружении клеща.

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