В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с клещами в Омской области
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru.
Количество укушенных превышает норму в 1,2 раза. Среди пострадавших оказалось 1644 ребёнка.
С начала года более 53 тыс. омичей поставили себе прививки от клещевого энцефалита. В лабораториях исследовали 99,8% клещей, снятых с людей.
Из них боррелиями заражены 7,9% клещей, 1,95% — вирусом клещевого энцефалита, 0,8% — моноцитарным эрлихиозом человека и 0,5% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.
Также проводятся исследования клещей, которых взяли с объектов окружающей среды.
0,6% заражены вирусом клещевого энцефалита.
Дератизация проведена на площади 1397,6 га, акарицидная обработка — на площади 2027,6 га.
Ранее в беседе с «Вечерней Москвой» доктор медицинских наук профессор руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН Борис Ревич рассказал, что делать при обнаружении клеща.