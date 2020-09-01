В Москве в августе в рамках программы «Московское долголетие» прошло более 4 тысяч занятий

В Москве в августе по программе «Московское долголетие» состоялось более 4 тыс. занятий с 800 преподавателями.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные правительства Москвы.

Кружки и секции программы «Московское долголетие» возобновили работу в офлайн-режиме 1 августа.

«Первый месяц занятий проекта «Московское долголетие» на свежем воздухе показал, насколько этот проект важен и дорог москвичам старшего поколения. Сейчас открыто более 1,5 тыс. групп по спортивным, творческим и интеллектуальным направлениям, в которых создано более 50 тыс. мест для желающих возобновить участие в проекте офлайн», — цитирует издание заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она отметила, что очно на данный момент занимаются около 28 тыс. человек, а в работе кружков и секций принимают участие 363 организации. Она также добавила, что для желающих проводятся занятия в онлайн-формате.

Ранее, как сообщал телеканал «360», жители Московской области старше 65 лет с 24 августа могут не соблюдать режим самоизоляции.