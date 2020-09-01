В Москве на торги выставят помещение в усадьбе Шубиных

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В Москве на торги выставят помещение в усадьбе Шубиных по программе «Один рубль за один квадратный метр».
В Москве на торги выставят помещение в усадьбе Шубиных
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Победитель сможет арендовать помещение площадью более 142 кв. м на 49 лет.

«На разработку проектной документации и выполнение работ по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования инвестору даётся пять лет. После этого предприниматель сможет арендовать объект уже по льготной ставке», — цитирует издание заместителя мэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Участником открытого аукциона может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или представитель малого и среднего бизнеса.

Заявки принимаются до 18 сентября.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершился открытый аукцион на право арендовать уникальное кирпичное здание XVIII века — Въездную башню Хорошёвского конного завода.

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