В Москве на торги выставят помещение в усадьбе Шубиных
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Победитель сможет арендовать помещение площадью более 142 кв. м на 49 лет.
«На разработку проектной документации и выполнение работ по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования инвестору даётся пять лет. После этого предприниматель сможет арендовать объект уже по льготной ставке», — цитирует издание заместителя мэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.
Участником открытого аукциона может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или представитель малого и среднего бизнеса.
Заявки принимаются до 18 сентября.
Ранее НСН сообщала, что в Москве завершился открытый аукцион на право арендовать уникальное кирпичное здание XVIII века — Въездную башню Хорошёвского конного завода.