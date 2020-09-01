В Нижегородской области инвестпроекты МСП получат дополнительную поддержку

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В Нижегородской области инвестпроекты малых и средних предприниматели получат дополнительную поддержку, Корпорация развития области и МСП Банк подписали соглашение о сотрудничестве.
В Нижегородской области инвестпроекты МСП получат дополнительную поддержку
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на данные пресс-службы корпорации.

Банк будет финансировать отобранные проекты за счёт собственных средств и при помощи рыночных механизмов.

«Рассчитываем, что партнёрство существенно усилит возможности малого и среднего предпринимательства в реализации новых бизнес-проектов», — цитирует издание главу Корпорации развития Нижегородской области Тимура Халитова.

Среди приоритетных направлений — энергетика, сельское хозяйство и биоресурсы, развитие туризма и рекреационных зон, промышленность и женское предпринимательство.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро, СПАРК и Frank RG сообщила, что в апреле — июне 2020-го малый и средний бизнес взяли займов на 699,5 млрд рублей, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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