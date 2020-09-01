В «Турпомощи» прокомментировали программу кешбэка за туры

Короткая ссылка
В «Турпомощи» прокомментировали программу по продаже туров по России с кешбэком в 2020 году.
В «Турпомощи» прокомментировали программу кешбэка за туры
  • РИА Новости

«Первый блин не получился комом. Подтверждение тому — это последние два дня программы. Более 300 тыс. туров было приобретено в последний день», — заявил директор ассоциации Александр Осауленко в ходе пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

Он отметил, что «свыше 2 тыс. профессиональных участников было в ней (программе. — RT) задействовано».

«Очень многие начинали входить в тему не с 0, а с -1. Для многих были непонятны даже термины. Но это очень сильно стимулировало рынок», — цитирует его ФАН.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала в беседе с НСН программу кешбэка за туры по стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить