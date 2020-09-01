В «Турпомощи» прокомментировали программу кешбэка за туры

В «Турпомощи» прокомментировали программу по продаже туров по России с кешбэком в 2020 году.

«Первый блин не получился комом. Подтверждение тому — это последние два дня программы. Более 300 тыс. туров было приобретено в последний день», — заявил директор ассоциации Александр Осауленко в ходе пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

Он отметил, что «свыше 2 тыс. профессиональных участников было в ней (программе. — RT) задействовано».

«Очень многие начинали входить в тему не с 0, а с -1. Для многих были непонятны даже термины. Но это очень сильно стимулировало рынок», — цитирует его ФАН.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала в беседе с НСН программу кешбэка за туры по стране.