Эксперт назвал главные туристические направления в России

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Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в ходе онлайн-эфира медиагруппы «Патриот» назвал главные, по его мнению, туристические направления в России.
Эксперт назвал главные туристические направления в России
  • Pixabay

«В первую очередь хотел бы назвать Калининградскую область. Безусловно, в лидерах Карелия. Русский Север стал интересен прежде всего иностранцам, иностранцы туда поехали, но и россияне стали подтягиваться. Я бы включил в этот список Алтай. Добавил бы Хакасию. Эта республика тоже очень привлекательна», — цитирует ФАН Осауленко.

Также эксперт отметил, что особое внимание уделил бы Поволжью с точки зрения развития круизного туризма и столице Татарстана Казани.

Ранее, как сообщала НСН, глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию с программой поддержки внутреннего туризма.

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