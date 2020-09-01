В «Турпомощи» рассказали об отдыхе в сентябре

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в ходе онлайн-эфира медиагруппы «Патриот» рассказал о приоритетных направлениях для отдыха в сентябре и октябре.

«Нам синоптики пообещали тёплый сентябрь. Я бы рекомендовал последними тёплыми днями насладиться у моря. То есть не забывать наши традиционные направления: Крым, Краснодарский край. Это для тех, кто любит пляжный, морской отдых. Можно обратить внимание на Ставрополье. Добавлю в этот список Японское море, первая половина сентября — это бархатный сезон в Приморском крае», — цитирует ФАН эксперта по туризму.

По его словам, если говорить об экскурсионном, познавательном туризме, то это Москва и Санкт-Петербург, а также Калининград и Казань. Он добавил, что особое внимание стоит уделить Байкалу.

Ранее в беседе с НСН глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова прокомментировала ситуацию в Турции.