«Ростех» высказался по поводу создания истребителя шестого поколения

Индустриальный директор авиационного комплекса «Ростеха» Анатолий Сердюков высказался по поводу переговоров о создании российского истребителя шестого поколения.

Как он отметил в интервью РБК, соответствующий самолёт может появиться на свет под совместным брендом предприятий «МиГ» и «Сухой».

«Возможно, так и будет — истребитель производства «МиГ» — «Сухой». Но пока всё в стадии обсуждений, о деталях рано говорить», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее на полях форума «Армия-2020» замглавы Объединённой авиастроительной корпорации Илья Тарасенко заявил в интервью RT, что консолидация активов ПАО «Компания «Сухой» и РСК «МиГ» в единый дивизион военной авиации находится на стадии оперативной трансформации.