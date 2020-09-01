РБК: население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек

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Численность населения России по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, передаёт РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития.
РБК: население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек
  • globallookpress.com

Согласно документу, выход на положительные темпы возможен только с 2022 года.

Как напоминает агентство, более масштабное сокращение наблюдалось в стране в 2006 году: тогда население уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

Также в кабмине прогнозируют рост уровня бедности, то есть доли граждан с доходами ниже прожиточного минимума, до 13,3% населения (в 2019 году этот показатель составлял 12,3%).

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что борьба с бедностью остаётся первостепенной задачей для властей.

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