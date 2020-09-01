РБК: население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек
- globallookpress.com
Согласно документу, выход на положительные темпы возможен только с 2022 года.
Как напоминает агентство, более масштабное сокращение наблюдалось в стране в 2006 году: тогда население уменьшилось на 373,9 тыс. человек.
Также в кабмине прогнозируют рост уровня бедности, то есть доли граждан с доходами ниже прожиточного минимума, до 13,3% населения (в 2019 году этот показатель составлял 12,3%).
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что борьба с бедностью остаётся первостепенной задачей для властей.